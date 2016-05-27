القصبى يدعو سيدة المنيا لزيارة مجلس النواب للاعتذار لها وتكريمها

قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنه سيوجه الدعوة إلى السيدة المصرية التى تعرضت للاعتداء بقرية أبو قرقاص بمحافظة المنيا لزيارة مجلس النواب، للاعتذار لها عما حدث، وتقديم العلم المصرى هدية لها، للتأكيد على أننا جميعا مصريون، ولا يوجد فرق بين مصرى وآخر.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن هذا الحادث أخلاقى جنائى، ويرفض تصنيفه كحادث طائفى، مشيرا إلى أننا جميعا مصريون، لنا نفس الحقوق، وعلينا نفس الواجبات، ولكن ماحدث جريمة أخلاقية منافية لعاداتنا وتقاليدنا.

وطالب القصبى جميع الجهات المختصة، بتقديم مرتكبى هذا الحادث للمحاكمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم، حتى يعاقب كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.

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