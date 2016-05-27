وصول محلب ووزراء للأقصر لحضور افتتاح مستشفى الأورام الجديد

وصل منذ قليل مساء اليوم الجمعة، إلى مطار الأقصر الدولى، كل من المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ولفيف من الوزراء ورجال الأعمال؛ لحضور افتتاح مستشفى الأورام الجديد بالأقصر.

ويشارك فى الافتتاح عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة على رأسهم فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، ونبيلة مكرم وزيرة المصريين فى الخارج، ويحيى راشد وزير السياحة، وأشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال وعدد من محافظى الصعيد "أسيوط وسوهاج وبنى سويف".

كما يتواجد بحفل الافتتاح لأكبر وأضخم مدينة طبية بصعيد مصر، كل من الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، والأنبا يوساب أسقف الأقصر نيابة عن قداسة البابا تواضروس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنانين والرياضيين، ويتضمن حفل الافتتاح جولة فى المستشفى ووضع حجر أساس المرحلة الثانية، كما يقام حفل ضخم بمعبد الأقصر تحييه الفنانة نسمة عبد العزيز.

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