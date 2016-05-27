أحمد مرتضى منصور: الحكام تتلاعب فى النتائج ومصدومون من "ثنائية" الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن هناك أخطاء متعمدة من الحكام وصلت لحد "الفضيحة"، معلقًا على طرد لاعبين من المقاولون العرب فى مباراتهم أمام الأهلي قائلا: "طبعا الحكم كان متعمد، ودى فضيحة مش مباراة".

أضاف أحمد مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "الكرة فى دريم"، أنه من غير المعقول أن يسعى طوال الموسم للتعاقد مع لاعبين بملايين الجنيهات، من أجل حصد البطولات، ويأتى حكمًا ليخرب كل هذا، موضحًا: "لازم أتدخل فى التحكيم مع الفريق المنافس، لأن أنا دافع فلوس وعامل فريق كبير، والزمالك مش هيسيب حقه، وأى حكم هيتلاعب فى نتائج المباريات مش هنسيبه، وإحنا مراقبين للمباريات بشكل جيد، ولما حكم يطرد اتنين لاعيبه بدون سبب يبقى لازم نشك".

تابع عضو مجلس إدارة الزمالك: "الأهلي لازم يتضامن مع الزمالك ضد الحكام، علشان يبقى دورى قوى، ولو بالأرقام هنلاقى الزمالك محسوب له الموسم الحالى ضربتين جزاء فقط، وفى المقابل الأهلي محسوب له 7 ضربات جزاء.. والزمالك كانت سعادته غامرة بالفوز على إنبى بالمجهود والعرق مش بالحكام، لكن فى ناس مصدومة من أن الزمالك انتفض وحصد الدورى والكأس الموسم الماضى".

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