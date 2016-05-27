المبعوث الأممى لدى ليبيا : مبادرة "الوئام الوطنى" تعد خطوة إيجابية

قال المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، إن مبادرة «الوئام الوطني» التى قدمتها مجموعة أعضاء مجلس النواب من جنوب ليبيا، تعد خطوة إيجابية.

وأضاف كوبلر فى تصريح صحفى اليوم، أن هذه المبادرة تمثل جهداً صادقاً للخروج من المأزق السياسى فى ليبيا ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي، فهى تعد خطوة إيجابية فى هذا الاتجاه.

وأوضح كوبلر أن الأمر الآن يعود إلى أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية السياسية لمناقشة عناصر هذه المبادرة بشكل بناء.. وتابع قائلا:- إن المضى قدماً يجب أن يكون قائماً على خارطة الطريق التى وضعها الاتفاق السياسى الليبى.

مؤكدا أنه «توجد حاجة ملحة لحل سياسى فى ليبيا، فالوقت شارف على النفاد، ويجب على قادة ليبيا المضى قدماً بسرعة لضمان أن يكون هناك حكومة وفاق وطنى عملية وفعالة، وأن يقوم جيش ليبى موحد تحت القيادة السياسية للمجلس الرئاسى بتولى زمام القيادة فى الحرب ضد داعش.

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