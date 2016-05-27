أبو مازن يلتقى نبيل العربى لاطلاعه على جهود دعم المبادرة الفرنسية للسلام

التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى مقر إقامته بقصر الضيافة فى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى والوفد المرافق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه جرى البحث خلال اللقاء فى الموضوعات التى ستطرح على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى سيعقد غدا السبت برئاسة البحرين، وبمشاركة الرئيس الفلسطينى، فى ضوء التطورات بالمنطقة خاصة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث ستخصص جلسة خاصة على هامش الاجتماع الوزارى لبحث آخر المستجدات فى فلسطين.

وأطلع أبو مازن "العربى" على الجهود التى تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين، من خلال دعم المبادرة الفرنسية، وعقد المؤتمر الدولى للسلام بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى التصعيد والإجراءات العنصرية التى تقوم بها إسرائيل والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكى، ومستشار الرئيس الدبلوماسى مجدى الخالدى، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

كما حضر الاجتماع من الجامعة العربية، نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلى، والأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة سعيد أبو على، والمستشار طلال الأمين.

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