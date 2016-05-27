نبيل العربى: نأمل فى نجاح مؤتمر باريس الشهر المقبل

قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى "لدينا آمال كبيرة بإنجاح مؤتمر باريس الشهر المقبل، ليؤدى إلى مرجعيات معروفة ويُحصل تغييرا وتقدما".

وقال الأمين العام للجامعة العربية لوكالة "وفا" عقب لقائه مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى قصر الضيافة "إن كل اللقاءات التى تجمعنا مع الرئيس مهمة، لكن هذا اللقاء يأتى فى وقت مهم فى ضوء استعداد عقد اجتماع مجلس الجامعة العربية الاستثنائى والطارئ على مستوى وزراء الخارجية غدا، بحضور الرئيس محمود عباس، حيث ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع فى الأرض الفلسطينية".

وأضاف الدكتور نبيل العربى أن الاجتماع الوزارى له أهمية حيث يأتى انعقاده قبيل مؤتمر باريس الذى سيعقد فى الثالث من الشهر المقبل، قائلا "إن لدينا آمالا كبيرة بأن يؤدى إلى مرجعيات معروفة، ليحصل تغيير وتقدم وليس باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فهذا لا يعتبر تقدما، وإنما التقدم التأكيد على المرجعيات وتحديد إطار زمنى وإيجاد آلية تنفيذية للاتفاقيات المتفق عليها".

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