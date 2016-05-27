محافظ المنيا يصرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لزوج صاحبة أزمة الكرم

سلم اللواء طارق نصر محافظ المنيا، 5 آلاف جنيه لزوج السيدة سعاد ثابت صاحبة أزمة الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، إعانة عاجلة من المحافظة.

وقال دميان زوج السيدة سعاد ثابت، إن محافظ المنيا سلمه مبلغ 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة من المحافظة لشراء متعلقات شخصية من ملابس وخلافه، وذلك عقب الحريق الذى طال منزله.

وأعرب دميان عن خالص شكره وتقديره للمحافظ خلال اللقاء، الذى عقده المحافظ مع ممثلى الكنيسة والأزهر وبيت العائلة، وقال دميان إن مصر أهم شىء، وأنه على يقين بأن الدولة ستقوم بمحاسبة المتسببين فى الأزمة.

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