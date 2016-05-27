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الحبة المعجزة تفقدكم 24 كيلو في شهرين

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الحبة المعجزة تفقدكم 24 كيلو في شهرين الحبة المعجزة تفقدكم 24 كيلو في شهرين

يعاني الكثير من الشباب حول العالم من مرض السمنة إي الوزن الزائد في جسم الإنسان والذي يسبب المشاكل النفسية والمشاكل الصحية للإشخاص .

ويبدأ الشخص المصاب بالبحث بكافة الطرق على طريقة فعالة جداً للقضاء على الوزم الزائد والعيش حياته الشخصية بطريقة عادية مثل باقي البشر .

البعض يستخدم جريم لفقد كيلو أو اتنين كيلو وبعد ذلك يعود الوزن إلي الزيادة ولكن بالضعف ويجب على من يعمل الريجيم الإستمرار وبدون إي توقف .

وفي هذا المقال سنتحدث عن الحبة المعجزة سبحان الخالق هي حبة قادرة على فقدان 4 كيلو في الإسبوع الواحد ومع الإستمرار في تناول هذه الحبة ستتفقد 24 كيلو خلال شهرين فقط .

تسمي هذه الحبة بــ ” البن الأخضر ” وهي حبة إكتشفت في كندا ثم في سويسرا والأن أصبحت متوفرة في دول العالم وتعمل على حرق بطريقة فعالة جداًَ .

وأشاروا خبراء التغذية إن تناول فنجان يومياً من هذه البن يعمل على فقدان 4 كيلو في الأسبوع الواحد وفي الأسبوع القادم سيتم فقدان 4 كيلو ومع الإستمرار يفقد الشخص 24 كيلو في شهرين .

ويعد البن الأخضر له فوائد أخري مثل تنشيط الجسم وضخ الدم بطريقة فعالة في جسم الإنسان .

ولكن هذا ممنوع على كل من الحوامل والأشخاص الذين يعانوا من الحساسية الزائدة من الكافيين ممنوع عليه تناول هذا البن الأخضر حتي لا يزداد الأمر سوءً .

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