مصرع فنى كهرباء إثر تعرضه لصعق كهربائى بالكيلو 8 طريق بورسعيد الإسماعيلية

لقى فنى بمديرية كهرباء بورسعيد مصرعه أثناء قيامه بإصلاح بعض الأعطال الفنية بأحد أعمدة الكهرباء بالكيلو 8 طريق بورسعيد / الإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، بلاغا يفيد مصرع "م ه ه" فنى بمديرية كهرباء بورسعيد يناهز الثلاثين من عمره، نتيجة تعرضه لصعق كهرباء بأحد الأعمدة بالكيلو 8 طريق / بورسعيد الإسماعيلية، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات ببورسعيد.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثة.

- لماذا ألقى "السيد البواب" الرضيع بالترعة وأشعل النار بوالدته؟اقرأ التفاصيل