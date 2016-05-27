وضعت هذه الوصفة على بطنها فعادت كأنها شابة فى العشرين من العمر ! فهذا ممكن بهذه الوصفة المذهلة للشباب والبنات !

وضعت هذه الوصفة على بطنها فعادت كأنها شابة فى العشرين من العمر ! فهذا ممكن بهذه الوصفة المذهلة للشباب والبنات ! ، نعم هذا حقيقى ولا يوجد فيه خداع ، فهى وصفة طبيعية وإيضاً مجربة من كلا الجنسين الشباب والبنات بمختلف الأعمار ، والسؤال هنا هل تحلم عزيزى الشاب بجسم رشيق ونحيف يحسدك عليه الشباب ؟ ، هل تحلمين عزيزتى الشابة بجسم رشيق ونحيف تحسدك عليه جميع النساء ؟ ، هل ترغبوا فى تسريع عملية حرق الدهون وارتداء ملابس تظهر جمال الجسم المتناسق ويكون جسمك رياضياً ؟ هذا الأمر ممكن بفضل هذه الوصفة العجيبة وهى وصفة الزنجبيل .

يعتبر الزنجبيل والغنى بمضادات الأكسدة فعال إلى أقصى الحدود فى عملية إزالة السموم ، حتى وإن استخدم موضعياً على الجسم مباشرة ، وفى هذا المقال الشيق والرائع سوف نقترح عليكم حيلة طبيعية وفعالة جداً بالزنجبيل ، وهدفها تصغير مقاس الخصر للشباب والبنات وتسريع عملية حرق الدهون لأقصى درجة .

بالنسبة للشباب والحصول على جسم رياضى المظهر ورشيق عليك متابعة الأتى ، إما بالنسبة للبنات والحصول على جسم مثل عارضات الأزياء فأتبعى الخطوات القادمة

وصفة الزنجبيل

سوف تحتاجون إلى ضمادة الزنجبيل ، والتى تحفز الدورة الدموية فى الأنسجة وتساعدكم على حرق كل الدهون المخزنة فى أجسامكم ، وإيضاً تصغير مقاس الخصر ، وعن كيفية تحضير وصفة الزنجبيل والحصول على ضمادة الزنجبيل عليكم إتباع الخطوات التالية بكل دقة .

1- اسكب الماء والزنجبيل المبشور أو بودرة الزنجبيل فى وعاء محكم الغلق واغليهم سوياً ، ثم ضع القليل من الزنجبيل على قطعة شاش معقمة ، ثم اربطها بخيط للحصول على شيىء يشبه كيس الشاى ، وفى النهاية انقع الضمادة أو قطعة الشاش لمدة 5 دقائق فى هذا المزيج المُعد فى الوعاء .

2- خذ الضمادة الساخنة التى سبق وتم نقعها فى الماء والزنجبيل وضعيها على جسمك ، ويجب استخدام الماء والزنجبيل فى خلال 3 ساعات من تحضيره كحد أقصى لضمان أفضل النتائج المطلوبة .

3- وللحصول على النتيجة المطلوبة يجب تطبيق هذه الوصفة 3 مرات فى الأسبوع ، وفى حالة ملاحظة أن الجسم لا يتحمل هذه الوصفة يجب على الفور الإيقاف فقد يكون جلد الجسم به حساسية ضد الزنجبيل .

4- من الممكن أن تضيفوا القرفة إلى المزيج أثناء التحضير على النار ، وذلك من أجل تسريع عملية الحرق أكثر .

ملاحظة هامة

لا ينصح بأستخدام وصفة الزنجبيل مع الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من الحمى والحوامل والمرضعات .

شبكةعيونالإخبارية

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