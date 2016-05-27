بالفيديو.. مكالمة البابا تواضروس لسيدة حادث المنيا

أجرى البابا تواضروس الثانى، اليوم الجمعة، من مقر إقامته بالنمسا، اتصالاً هاتفيًا بالسيدة سعاد.ث، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المنيا"، للاطمئنان عليها، مؤكدًا أن ما تعرضت له شىء مؤلم، والكنيسة تتابع مع المسئولين كافة الإجراءات.

وقال البابا، لسيدة المنيا، إن الرئيس وجه المسئولين فى الدولة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجناة، أما بالنسبة للشق الإنسانى فإن الأنبا مكاريوس مكلف للقيام به، مؤكدًا أن الحادثة عابرة ولن تؤثر على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ونتابع مع المسئولين اتخاذ كافة الإجراءات، مشيرا إلى الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، المفوض فقط باسم الكنيسة للحديث ومتابعة تطورات أحداث أزمة المنيا.

- البابا تواضروس يفوض الأنبا مكاريوس بحل أزمة المنيا