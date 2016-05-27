مفاجأة بالصور.. ضبط قنابل شديدة الانفجار وجوال TNT بحوزة منفذى حادث حلوان

أكد مصدر أمنى، أن الخلية الإرهابية التى ألقى القبض عليها منذ يومين بالبدرشين، ضبط بحوزتها 3 قنابل شديدة الانفجار وجوال به مواد تى أن تى، وبعض الدوائر الكهربائية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وتم الاستعانة بمفتشى المفرقعات واستخدموا الكلاب البوليسية ومدافع المياه بتفكيك جميع المضبوطات، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى عبوات أو مواد متفجرة أخرى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قوات الأمن عثرت على 4 بنادق آلية و800 طلقة و40 خزنة آلية و16 أسطوانة فريون لتجهيز العبوات المتفجرة، وقام رجال الأمن بتحيز كافة المضبوطات وضبط الخلية الإرهابية بمنطقة زاوية أبو مسلم بالبدرشين وسقارة بأبو النمرس، ويتم إجراء التحقيقات معها للوصول إلى باقى الأفراد المشتركين معهم فى عمليات استهداف رجال الشرطة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى تمكنت من توجيه ضربة جديدة للجماعات الإرهابية، حيث نجحت فى إسقاط خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر متورطين فى ارتكاب عدة عمليات استهدفت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وضبط بحوزة المتهمين أسلحة آلية وكمية من الذخيرة، واعترفوا باستخدامها فى تنفيذ العمليات الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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