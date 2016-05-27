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​نانسي عجرم تفضل الطريق البري عن الطيران في رحلتها للغردقة لاحياء احتفال بدء تصوير “نينجا واريور”‎

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​نانسي عجرم تفضل الطريق البري عن الطيران في رحلتها للغردقة لاحياء احتفال بدء تصوير “نينجا واريور”‎ ​نانسي عجرم تفضل الطريق البري عن الطيران في رحلتها للغردقة لاحياء احتفال بدء تصوير “نينجا واريور”‎

نانسي عجرم (أرشيفية)

فضلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم ان تستخدم الطريق البري الساحلي للتوجه من القاهرة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة بدلا من استخدام الطيران وذلك لاحياء الاحتفال الخاص ببدء تصوير النسخة العربية من البرنامج العالمي “نينجا واريور” بصحبة المطرب محمد حماقي وذلك مساء اليوم الجمعه والتي تنتجه احدي الشركات السعوديةويخرجه المخرج مجدي الهواري.

واكدت مصادر امنية بالبحر الاحمر ان المطربة اللبنانية تستقل سيارة ملاكي ووصلت بعد ظهر اليوم لمنطقة جبل الزيت شمال الغردقة ب 70 كيلو متر.

ويشهد الاحتفال حضورا مكثفا لعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والمنتجين والمخرجين العالميين، ويعتبر “نينجا واريور” أكبر برنامج مسابقات عالمي يتم تصويره في أمريكا واليابان، كما أن تصويره في ، ومدينة الغردقة بشكل خاص، سيكون له أثر بالغ في تنشيط السياحة.

واستعدت الأجهزة المعنية في المحافظة، للحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في الغردقة، لإخراجه في أفضل صورة ممكنة، لدعم وتنشيط السياحة.

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