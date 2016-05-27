مطارنة المنيا يعربون عن تضامنهم مع «سيدة الكرم‎»

أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيه، قام بتفويضة بشأن قضية السيدة سعاد ثابت سيدة الكرم بأبوقرقاص، موضحاً أن الكنيسه لم تفوض أى شخص آخر بتبنى قضية السيدة للتحدث بأسم الكنيسه أو الدفاع عنها وأنه هو المسؤل فقط فى هذا الشأن.

وأضاف أسقف عام المنيا، أن إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، استقبلت اليوم أساقفة الإيبارشيات السبعة للمحافظة بمقر المطرانية بمدينة المنيا، بحضور الانبا أرسانيوس مطران المنيا، والأنبا بنفوتيوس مطران سمالوط، والأنبا أغاثون مطران العدوة ومغاغة، وعدد من القساوسة والأباء الكهنة بمطرانيات مطاي وملوى وديرمواس، للإعلان عن تضامنهم مع سيدة الكرم التي تعرضت للإهانة، ومعبرين عن شدة ألمهم وإستيائهم مما حدث، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن المصري.