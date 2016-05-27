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السبا المنزلي على الطريقة اليابانية

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الجمعة 27-05-2016 16:23

يشتهر اليابانيون ببشرتهم المتألقة المليئة بالنضارة والإشراق، فهم دائماً يعتمدون على مواد طبيعية مفيدة ومغذيّة لبشرتهم، بالإضافة إلى روتين العناية بالبشرة العميق والفعّال.
إليك سيدتي طريقة السبا المنزلي على الطريقة اليابانية، لتتألقي بشكل جديد وفريد:

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1.تنظيف البشرة: تقوم المرأة اليابانية بتنظيف بشرتها بعمق بوضع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون على بشرتها، وتتركه لمدة خمس دقائق، ثم تقوم بفرك بشرتها بمزيج من السكر البني والعسل بمنشفة خشنة، لإزالة كافة الجلد الميت منها، وتشطف بشرتها بالماء الفاتر.
2.ماسك الجسم: تقوم اليابانيات بوضع الشاي الأخضر في نصف كوب من الماء المغلي وتركه حتى يبرد قليلاً، ويقمن بتذويب 3 ملاعق من السكر وإضافة ملعقة من الزبادي، ثم غمس قطنة نظيفة في الخليط وتوزيعه على الجسم بحركات دائرية، وتركه لبعض الوقت، ثم شطف البشرة بالماء الدافئ وغمس قطنة نظيفة في الشاي الأخضر، وتمريرها على الجسم، لغلق المسام.
3.لانتفاخ العينين: أثناء الاستمتاع بالشاي الأخضر على بشرتك، قومي بوضع كيس الشاي الأخضر على عينيك والاسترخاء قليلاً، للتخلص من انتفاخ العينين.
4.لعلاج التجاعيد: قومي بنقع الأرّز الصيني في المياه لمدة 20 دقيقة، ثم صفّي المياه، واستخدمي مياه الأرّز بوضعها على وجهك لمدة عشر دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، فالأرّز غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على منع شيخوخة البشرة.
5.الترطيب: تعتمد المرأة اليابانية على الزيوت الدافئة للحصول على نتيجةأفضل، فهي تقوم بتسخين زيت الزيتون أو زيت جوز الهند حتى يدفأ قليلاً وتطبقه على البشرة، لضمان الترطيب العميق لها.
6.التأمل: تعتمد المرأة اليابانية على الحصول يومياً على قدر من الاسترخاء من خلال تمارين اليوجا لتنفّس بشرتها والعناية بها.

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