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رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب يدعو سيدة المنيا للزيارة للإعتذار لها

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رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب يدعو سيدة المنيا للزيارة للإعتذار لها رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب يدعو سيدة المنيا للزيارة للإعتذار لها

الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنه سيوجه الدعوة الى السيدة المصرية التى تعرضت للإعتداء بقرية أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لزيارة بيت الشعب والأمة وهو مجلس النواب، للإعتذار عما حدث لها وتقديم العلم المصري هدية لها، للتأكيد على أنه لا يوجد فرق بين مصرى ومسيحي .

وقال القصبي في تصريح صحفي، إن هذا الحادث هو حادث أخلاقى جنائى، ويرفض تصنيفه كحادث طائفى، مشيرًا الى أننا جميعا مصريين لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات ولكن ما حدث جريمة أخلاقية منافية لعاداتنا وتقاليدنا .

وطالب «القصبى»، كافة الجهات المختصة بتقديم مرتكبى هذا الحادث للمحاكمة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وحتى يعاقب كل من يتسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم .

 

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