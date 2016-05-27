ضبط طالبين أشعلا النيران بكنترول مدرسة إعدادى بطنطا انتقاما من المراقبين

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، غموض واقعة إشعال النيران فى كنترول مدرسة للتعليم الإعدادى بقرية الرجدية مركز طنطا، وتبين أن وراء الواقعة طالبين بالمدرسة، انتقاما من المراقبين لشدة المراقبة فى الامتحان ولضعف مستواهما التعليمى.

كانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بكنترول مدرسة الرجدية للتعليم الإعدادى بمركز طنطا وأتت النيران على أوراق إجابات، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى ضم العميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية، والمقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية والمقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا وضباط مباحث مركز طنطا، وكشفت التحريات أن وراء الواقعة عبدالسلام. م. س - 16 سنة، عبدالعزيز. خ. م - 16 سنة طالبان بالصف الثالث الإعدادى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وعللا ذلك بسبب شدة المراقبة بلجان المدرسة وضعف مستواهما التعليمى، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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