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انتبه.. دراسة: أكل العيش بشكل مفرط يرفع السكر بالدم وليس له قيمة غذائية

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انتبه.. دراسة: أكل العيش بشكل مفرط يرفع السكر بالدم وليس له قيمة غذائية انتبه.. دراسة: أكل العيش بشكل مفرط يرفع السكر بالدم وليس له قيمة غذائية
الخبز من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، ومن أكثر الأشياء التى يتم تناولها بشكل منتظم فى الوجبات الغذائية، وعلى الرغم أنه يسد الجوع إلا أن له العديد من المخاطر الصحية.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الخبز بشكل منتظم يسبب بعض المخاطر التى يمكن أن تؤدى إلى الكثير من الأمراض فى الجسم، والتى تتضمن الآتى:

1- زيادة مستويات السكر فى الدم، حيث أوضحت الدراسة أن تناول الخبز بشكل مستمر يؤدى إلى زيادة معدلات السكر فى الدم وهو ما ينذر بالخطر، لذا يجب تجنب تناول الخبز بشكل دائم، كما أن احتواءه على الأميلوبكتين، ينتج عنه ارتفاع مستمر فى مستوى السكر بالدم .

2- الاستهلاك المستمر يسبب الإدمان، حيث أظهرت تقارير المعهد الوطنى للصحة فى الولايات المتحدة أن الخبز يحتوى على الجلوتين الذى يسبب الشعور بالنشاط والسعادة، إذا كان الشخص يستهلكه على أساس منتظم فينتج عنه الإدمان .

3- يساعد على تكوين المخاط فى الجسم: لأن الخبز لديه قدرة طبيعية لتشكيل المخاط داخل الجسم، فى الأنف وممرات الرئة، كما أنه يؤدى إلى عسر الهضم الشديد وخاصة فى الأطفال وكبار السن .

4- الخبز يسد الجوع فقط وليس له قيمة غذائية: الخبز يفتقر للقيمة الغذائية للجسم، كما أن الاستهلاك المنتظم له يؤدى إلى سوء التغذية بين الأطفال.

5- صعوبة الهضم: وذلك لاحتوائه على الجلوتين الذى يسبب صعوبة فى الهضم وينتج عنه مشاكل حادة فى المعدة .


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