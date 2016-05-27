اخبار فلسطين .. إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

أصيب شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودى الفاصل شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب (24 عاما) أصيب برصاصة فى القدم أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات المندلعة فى محيط معبر "كارني" شرق مدينة غزة. واصفة حالته بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الجدار الحدودى أطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه تجمع للشبان تظاهروا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فى اطار المواجهات المندلعة اسبوعيا.

وتشهد مناطق التماس شرق قطاع غزة وشماله منذ اندلاع "هبة القدس" ضد الاحتلال مطلع أكتوبر الماضى مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان وإصابة العشرات.

من جانبه أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، تقريره عن حماية المدنيين، الذى يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى خلال الأسبوع الماضي.

وذكر "أوتشا" أن حالة وفاة واحدة وقعت خلال الفترة التى يغطيها التقرير من 17 -23 من الشهر الجاري، فى إشارة إلى الفتاة التى استشهدت على يد قوات الاحتلال عند حاجز بيت "إكسا" غرب القدس المحتلة؛ بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، كما سلّمت سلطات الاحتلال خلال نفس الفترة جثث خمسة شهداء لعائلاتهم، لكنها ما زالت تحتجز جثث 9 شهداء آخرين، وفى 24 من الشهر الجاري، قالت سلطات الاحتلال إنها قد تؤجل تسليم الجثث بحجة مخالفة إحدى العائلات لشروط تسليم الجثة وتنظيم الجنازة.

وأصيب، وفقا للتقرير، ما لا يقلّ عن 49 مواطنا، بينهم أربعة أطفال وامرأة، على يد قوات الاحتلال خلال مواجهات فى أنحاء الضفة الغربية، اندلعت خلال مظاهرات لإحياء الذكرى الـ68 للنكبة، فى العيزرية وسلوان، ونعلين، وخلال مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية، وفى مظاهرة فى دير "استيا" ضد تسييج الشارع الرئيسى وإعاقة وصول المواطنين إلى أراضيهم الزراعية.

ونفذت قوات الاحتلال 82 عملية "تفتيش" واعتقال، فيما أدت قنابل الغاز المسيل للدموع التى أطلقتها خلال مواجهات فى مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل إلى إشعال النار فى 45 شجرة زيتون وكرمة عنب، وفى غزة أصيب مواطنان بالرصاص الحى خلال مظاهرات قرب السياج الفاصل.