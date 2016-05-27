توزيع 3500 جوال للسلع الغذائية غرب الإسكندرية

شاركت المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الجمعة، نادى العاصمة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، فى توزيع 3500 جوال للسلع الغذائية على أهالى منطقة كرموز غرب الإسكندرية.

واحتوى الجوال على 10 كيلوجرامات أرز، و5 كيلو مكرونة، و5 كيلو فول، و2 كيلو بلح، و3 عبوات صلصة، و5 كيلو سكر، وعبوة سمن.

وشاركت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، فى الكشف المجانى على أهالى المنطقة فى كافة التخصصات التى شملت الجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء، والأنف والأذن والحنجرة ، وصرف العلاج لمستحقيه، حيث تم الكشف على 1536 حالة بالإضافة إلى تحويل 152 حالة منهم لإجراء التحاليل اللازمة فى معامل الصحة.

وشارك فى القافلة الدكتور سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية التى وزعت علم مصر على الأطفال، ومبارك عبد الرحمن ، وكيل وزير التموين ، و سمير النيلى مدير إدارة غرب التعليمية، والإعلامية أمل صبحى، وإبراهيم العزازى مدير المعهد العالى للسياحة والفنادق، وعدد من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية.

- قافلة خيرية بالإسكندرية لتوزيع سلع غذائية وتوقيع كشف طبى مجانى على المواطنين