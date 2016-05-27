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مقتل 3 عناصر من عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى

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مقتل 3 عناصر من عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى مقتل 3 عناصر من عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى
لقى ثلاثة عناصر من قوات عملية (البنيان المرصوص) بمدينة مصراتة التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، مصرعهم جراء اشتباكات عنيفة اليوم مع تنظيم "داعش" غرب مدينة سرت.

وأكد الناطق باسم عملية (البنيان المرصوص) العميد محمد الغصرى - فى تصريح صحفى اليوم - مقتل ثلاثة من عناصر عملية (البنيان المرصوص)، خلال الاشتباك، بينما تكبد التنظيم خسائر وصفها بالكبيرة دون أن يحددها.

وأشار إلى أن اشتباكًا عنيفًا يدور منذ صباح اليوم بالقرب من مدينة سرت بين قواته وتنظيم (داعش)، إثر تقدم الأولى مسافة عشرين كيلو مترا بعد بوابة (الخمسين)، باتجاه منطقة (الكسارات)، غربى مدينة سرت.

وأوضح الغصرى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة من مدفعية وراجمات صورايخ؛ ما أجبر قوّات (داعش) على التراجع إلى 30 كيلومترا عن سرت.

وكانت مصادر محلية فى منطقة جارف قد أفادت أن تنظيم (داعش) أجبر سكان منطقة الثلاثين، غرب مدينة سرت، على الخروج منها الليلة الماضية بقوة السلاح، وقاموا بتجنيد بعض شبابها معهم.
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