إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

أصيب شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودى الفاصل شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب (24 عاما) أصيب برصاصة فى القدم أطلقها جنود الاحتلال خلال المواجهات المندلعة فى محيط معبر "كارني" شرق مدينة غزة. واصفة حالته بالمتوسطة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الجدار الحدودى أطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه تجمع للشبان تظاهروا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة فى اطار المواجهات المندلعة اسبوعيا.

وتشهد مناطق التماس شرق قطاع غزة وشماله منذ اندلاع "هبة القدس" ضد الاحتلال مطلع أكتوبر الماضى مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودي، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشبان وإصابة العشرات.

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