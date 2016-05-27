مسؤول عسكرى: روسيا تكثف الضربات الجوية على مواقع نفطية لجبهة النصرة

قال مسؤول عسكرى كبير فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة 27 مايو أن روسيا كثفت الضربات الجوية على مواقع إنتاج وتهريب النفط التابعة لجبهة النصرة.

وأضاف سيرجى رودسكوى رئيس قيادة العمليات الرئيسية بهيئة أركان الجيش الروسى "تم تدمير ألوف المعاقل ومخازن الذخيرة تحت الأرض والأسلحة والمعدات القتالية ومواد الإمداد والسوائل القابلة للإشتعال والمتفجرات. بالإضافة إلى ذلك تم القضاء على أكثر من 200 من الأشياء المستخدمة فى إنتاج النفط وضخه وإعادة التزود بالوقود علاوة على 2000 مركبة تنقل المنتجات النفطية للتجارة غير الشرعية فى تركيا. بفضل هذه العمليات فقد الإرهابيون مواردهم المالية الرئيسية."

وقال أيضا أن تأخر الولايات المتحدة فى تحديد مقاتلى المعارضة السورية المعتدلة والمعارضة المتشددة يهدد عملية السلام بسوريا.

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