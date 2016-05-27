أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك لـ في الجول: تم توقيع عقوبة على الشناوي

Google+ Print
الزمالك لـ في الجول: تم توقيع عقوبة على الشناوي الزمالك لـ في الجول: تم توقيع عقوبة على الشناوي

أكد جمال عبد الحميد مدير الكرة بالنادي الزمالك توقيع عقوبة على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد ما بدر منه يوم الخميس.

أحمد الشناوي نشر صورة على صفحته الشخصية على (انستجرام) مرتديا تي شيرت باللون الأحمر أكد فيها وجود "مفاجأة كبيرة منتظرة". لتبدأ الأحاديث حول رحيل الحارس من الزمالك والانتقال إلى الأهلي. قبل أن يُفسر الأمر. (طالع التفاصيل)

وقال جمال عبد الحميد لـFilGoal.com: "تم توقيع عقوبة مالية على الشناوي".

وأوضح "ممنوع على لاعبي الزمالك الحديث في وسائل الإعلام. هذا ما طلبناه منهم منذ فترة من أجل التركيز على المباريات".

وأضاف "نحن نطبق الثواب والعقاب على الجميع. ويوجد بعض الأخطاء التي يجب أن ننظر إليها بشكل تربوي. ولذلك تم توقيع غرامة على الشناوي. غرامة مالية بشكل طبيعي دون تضخيم الأزمة".

وواصل "الشناوي يقدم مستوى طيب ويعد الحارس الأساسي للزمالك والمنتخب ونقدر رغبته بالمشاركة كأساسي دائما".

وكان الشناوي قد كشف شعور بالمفاجأة نظرا لاستبعاده أمام إنبي مشيرا إلى "كان على الزمالك الوقوف بجانب حارسه قبل رحلة ". (طالع التفاصيل)

وأتم مدير الكرة بنادي الزمالك حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الموضوع انتهى واللاعب ملتزم مع الزمالك".

طالع أيضا

الأهلي معقبا على صورة الشناوي: 3 محاور في الانتقالات وصفقاتنا في أضيق الحدود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات