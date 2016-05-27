الزمالك لـ في الجول: تم توقيع عقوبة على الشناوي

أكد جمال عبد الحميد مدير الكرة بالنادي الزمالك توقيع عقوبة على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد ما بدر منه يوم الخميس.

أحمد الشناوي نشر صورة على صفحته الشخصية على (انستجرام) مرتديا تي شيرت باللون الأحمر أكد فيها وجود "مفاجأة كبيرة منتظرة". لتبدأ الأحاديث حول رحيل الحارس من الزمالك والانتقال إلى الأهلي. قبل أن يُفسر الأمر. (طالع التفاصيل)

وقال جمال عبد الحميد لـFilGoal.com: "تم توقيع عقوبة مالية على الشناوي".

وأوضح "ممنوع على لاعبي الزمالك الحديث في وسائل الإعلام. هذا ما طلبناه منهم منذ فترة من أجل التركيز على المباريات".

وأضاف "نحن نطبق الثواب والعقاب على الجميع. ويوجد بعض الأخطاء التي يجب أن ننظر إليها بشكل تربوي. ولذلك تم توقيع غرامة على الشناوي. غرامة مالية بشكل طبيعي دون تضخيم الأزمة".

وواصل "الشناوي يقدم مستوى طيب ويعد الحارس الأساسي للزمالك والمنتخب ونقدر رغبته بالمشاركة كأساسي دائما".

وكان الشناوي قد كشف شعور بالمفاجأة نظرا لاستبعاده أمام إنبي مشيرا إلى "كان على الزمالك الوقوف بجانب حارسه قبل رحلة المنتخب". (طالع التفاصيل)

وأتم مدير الكرة بنادي الزمالك حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الموضوع انتهى واللاعب ملتزم مع الزمالك".

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