اخبار العراق .. انسحاب المتظاهرين العراقيين من ساحة التحرير وسط بغداد

شرع العشرات من المتظاهرين فى الانسحاب من ساحة العاصمة العراقية (بغداد)، بعد تظاهرة عصر اليوم الجمعة، بعد أن منعتهم قوات الأمن العراقية من عبور جسر الجمهورية المؤدى الى المنطقة الخضراء.

وكانت قوات الشرطة العراقية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع للحيلولة دون عبور المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء التى تحوى مقار الحكومة والبرلمان والرئاسة والسفارات العربية والأجنبية، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز.

وقال مصدر امنى إن القوات العراقية تعرضت إلى هجوم ممن وصفهم "المندسين" بين المتظاهرين فى ساحة التحرير بكرات نارية محلية الصنع، مشيرا إلى أن القوات الأمنية سيطرت على الموقف ولاحقتها المندسين.

على صعيد متصل، تظاهر العشرات من العراقيين فى ساحة الحرية وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوبى العراق، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة والحشد الشعبى والعشائر المشاركة فى تحرير الفلوجة بالأنبار من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى وطالبوا بحماية المدنيين والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية بمدينة الفلوجة.

ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتى تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادي، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.

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