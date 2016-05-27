"ديلى ميل": البقاء فى المستشفيات دون سبب "يقصر العمر"

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على تقرير صارخ يفيد بأن المرضى المسنين يفقدون ما يعادل عشر سنوات من حياتهم خلال الحجز فى المستشفى دون داعٍ.

وأوضح الباحثون أن هناك ارتفاعا فى عدد المرضى الذين لا يحتاجون إلى أن يكونوا بالمستشفيات، والغالبية العظمى من الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق.

وبالنسبة للمرضى كبار السن، وجد الباحثون أن قضاء وقت إضافى فى المستشفى بدون احتياج يستنزف ما يصل إلى 5% من قوة العضلات كل يوم، وهذا يقلل من حركة المرضى واختلاف نوعية حياتهم.

وكشف تقرير عن مكتب التدقيق الوطنى الأمريكى، أنه بعد أن مضى عشرة أيام فى المستشفى دون داع، تتدهور صحة المريض إلى درجة تقصير متوسط العمر المتوقع بمعدل عشر سنوات.

وأضاف الدكتور إيماس مورس، رئيس ومراقب الوكالة الدولية للطاقة، أن هناك عددا كبيراً جداً من كبار السن فى المستشفيات الذين لا يحتاجون إلى أن يكونوا هناك، وإذا كانوا فى حالة صحية جيدة إلى حد معقول يفقدون 14% من الورك والعضلات بعد عشرة أيام فقط.

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