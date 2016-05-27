القبض على أمين شرطة وموظف بمحكمة المنيا بحوزتهم 2000 قرص مخدر

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على أمين شرطة وموظف بالمحكمة، وبحيازتهما مواد مخدره بقصد الإتجار. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام كل من “عزت .ر”،39 سنة أمين شرطة، و”مختار. م “، 53سنة عامل بمحكمة المنيا بالإتجار فى المواد المخدرة. تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 2000قرص تامول، وبمواجهة المتهمين بما جاء بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.