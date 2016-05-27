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اخبار تونس .. السبسى يتفقد أسواق العاصمة التونسية قبل شهر رمضان

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اخبار تونس .. السبسى يتفقد أسواق العاصمة التونسية قبل شهر رمضان اخبار تونس .. السبسى يتفقد أسواق العاصمة التونسية قبل شهر رمضان
قام الرئيس التونسى قايد السبسى اليوم الجمعة بجولة فى سوق باب الفلّة بتونس العاصمة للاطمئنان على السلع الاستهلاكية قبل شهر رمضان.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية بأن السبسى استمع - خلال جولته - إلى مشكلات التجار والمواطنين، وأطلع على سير عمليّات التزويد والعرض وأسعار مختلف المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم وأسماك قبل حلول شهر رمضان المبارك.
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