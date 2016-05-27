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أخبار ليبيا..البنك المركزى فى شرق ليبيا يطبع نقودا خاصة به

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أخبار ليبيا..البنك المركزى فى شرق ليبيا يطبع نقودا خاصة به أخبار ليبيا..البنك المركزى فى شرق ليبيا يطبع نقودا خاصة به
طبع البنك المركزى فى شرق ليبيا أوراقا نقدية خاصة به، برغم معارضة المدعومة من الأمم المتحدة فى غرب البلاد، ما أثار مخاوف من قدرة البلاد المقسمة على وضع سياسات نقدية واقتصادية موحدة.

وأفاد بيان للبنك المركزى بشرق البلاد ومقره فى مدينة البيضاء، بأن طرح الأوراق النقدية الجديدة التى تبلغ قيمتها 4 مليارات دينار (3 مليارات دولار) سيبدأ فى الأول من يونيو.

طيعت الأوراق النقدية فى روسيا، وتبدو مختلفة عن أوراق الدينار الأخرى المتداولة، وهى موقعة باسم على الحبرى، محافظ البنك المركزى فى البيضاء.

ويوم الأربعاء قالت السفارة الأمريكية أن الأوراق النقدية ستعد "مزورة" وستقوض الثقة فى العملة الليبية، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يدعو الدول الأعضاء إلى الاعتراف فقط بالكيانات المتصلة باتفاق طرابلس الذى تدعمه الأمم المتحدة.
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مصر 365

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