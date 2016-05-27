اخبار سويا .. الرئاسة السورية تنفى تلقيها عرضا لمسودة دستور جديد للبلاد

نفت رئاسة الجمهورية فى سوريا اليوم الجمعة عرض أى مسودة دستور على القيادة السورية، مؤكدة عدم صحة ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا.

وقالت الرئاسة السورية - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) - إنه "خلال اليومين الماضيين وردت أسئلة كثيرة حول ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن مسودات لدستور سورى جديد تم عرضه على دمشق، و"تعديلات سورية" على هذا ‏الدستور، وترافق ذلك مع أحاديث وتحليلات فى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأكدت الرئاسة أنه لم تعرض أى مسودة دستور على دمشق، وكل ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن "عار عن الصحة"، وأن أى دستور جديد لسوريا مستقبلا سيكون سوريا فقط يناقشه ويتفق عليه السوريون فيما بينهم ويطرح بعدها على الاستفتاء وكل ما عدا ذلك لا قيمة ولا معنى له.

وكان مصدر روسى نفى - أمس - تقديم أى مشروع دستور لسوريا، مشيرا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام على أنه مشروع دستور سورى جديد مقدم من روسيا ما هو إلا وثيقة صادرة عن مركز كارتر.

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