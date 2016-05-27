زوجة أرادت الطلاق فيحكم القاضى عليها بخلع جميع ملابسها وجعلها عارية حتى تحصل على الطلاق فحدث ما لم يتوقعه أحد !

زوجة تريد الطلاق فيحكم القاضى عليها بخلع جميع ملابسها وجعلها عارية حتى تحصل على الطلاق فحدث ما لم يتوقعه أحد ! ، نعم لا تندهشوا فهذه الواقعة حقيقية وحدثت منذ سنوات ، فى أحدى الدول الأسلامية حيث كان هناك رجل وزوجته ، فنشأ بينهما خلاف بسيط ثم تدخل والدها وأخاها فزاد ذلك الخلاف وتطور ، إلى أن طلبت الزوجة وأهلها الطلاق من الزوج .

زوجة تريد الطلاق

فرفض الزوج الطلاق وأصر على عودتها للمنزل وأن لا يتدخلوا بينهم ، ولكن تطور الخلاف جداً حتى وصل إلى قاضى القرية ، وذلك بعد أن سمعت أصدائه القرية فقام القاضى بجمع الأربعة الزوج والزوجة والأب والأخ ، ووضعهم أمامه وقال لهم طالما أنكم مصممون على الطلاق ، موجهاً حديثه لأهل الزوجة فهناك شرط قبل إتمام الطلاق .

فزادهم ذلك حيرة ، فليس من المعتاد أن القاضى فى حكمه يضع شرط لينفذ حكم ، خصوصاً حكم طلاق فسألوا القاضى عن الشرط ؟ ، فأجاب القاضى موجهاً حديثه للزوجة فقال لها ، لابد أن تتعرى من جميع ملابسك حتى يتم الطلاق الذى تريديه ، فرفضت الزوجة ذلك الشرط فى البداية ، فقال لها استترى خلف احدهم وانزعى عنك ملابسك .

وهنا حدثت المفاجأة والتى صدمت الجميع بلا أستثناء وكل الموجودين ، حيث ذهبت الزوجة تلقائياً خلف زوجها ونزعت ملابسها وتركت أخوها وأبوها ، فضحك القاضى وقال لها يا أبنتى المرأة لا يسترها إلا زوجها ، أذهبى مع زوجك ، فنظر إليهم جميعاً وقال لهم ، فقد انتهى الخلاف .

شبكةعيونالإخبارية

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