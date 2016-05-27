الزمالك يقرر معاقبة الشناوى ماليا بسبب «التيشيرت الأحمر»

كشف جمال عبد الحميد مدير الكرة بنادى الزمالك، إصدار عقوبة مالية كبيرة – لم تحدد قيمتها حتى الآن – ضد أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى ، بسبب ما نشره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” بعد نشره صورة يرتدى فيها تى شيرت أحمر عقب مباراة الزمالك وإنبى بالدورى .

قال جمال عبد الحميأن عقوبة الشناوى بسبب إثارة الجدل فى الوسط الرياضى بعد نشره كلام غامض عبر مواقع التواصل الإجتماعى مما جعل الشائعات تطارده فيما بعد . أضاف مدير الكرة بالزمالك أن أحمد الشناوى أعتذر عما بدر منه وأكد عدم تعمده إثارة أزمة بما نشره وأن التيشيرت الأحمر الذى كان يرتديه بالصورة يمتلكه منذ فترة ولا يقصد أى شيء بارتدائه لكن هذا لا يمنع تعرض اللاعب لعقوبة مالية كبيرة خاصة أن الزمالك حقق الفوز أمام إنبى ولا يوجد داعى لإثارة الجدل أو الأزمات وسط فرحة الجميع .