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سعودي يطلق النار على طبيب نساء قام بتوليد زوجته

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قام مواطن سعودي بإطلاق بعض الأعيرة النارية على طبيب نساء وتوليد عقب علمه بأن الطبيب قد قام بتوليد زوجته داخل إحدى المستشفيات داخل المملكة العربية ، وتناقلت بعض وسائل الإعلام السعودية الخبر وسط ردود أفعال متنوعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث وبالفعل وصلت القوات الشرطية إلى مكان الحادث  فورا وجارى التحقيق مع الجاني.

قامت جريدة “عكاظ” السعودية بنشر خبر يفيد بقيام مواطن سعودي قام بإطلاق النار على طبيب أردني الجنسية يعمل داخل  إحدى المستشفيات العامة داخل المملكة العربية السعودية وأدى إطلاق الأعيرة النارية على الطبيب إلى إصابته في كتفيه وصدره مما أدى إلى وضع الطبيب تحت العناية الخاصة داخل المستشفى لإسعافه من الجرح الذي تعرض له .

هذا خرج المتحدث الرسمي بإسم مدينة الملك فهد الطبية وصرح بأنهم فوجئو بدخول الجاني إلى المستشفى وقام بالسؤال عن الدكتر مهند الزين الأردني الجنسية وأخبرته الممرضة بانه غير متواجد الأن ، مما جعله يطلب منه رقم هاتفه الشخصي ، فقام الجاني بالإتصال فورا على الطبيب وإلتقيا في حديقة المستشفى ، وقام الجاني على الفور بإخراج سلاحه وتصويب بعض الأعيرة النارية نحو الطبيب وفر الجاني هاربا فور إطلاقا النار على الطبيب .

وعلى الرغم من أن قوات الشرطة قد وصلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على الجاني بعدها بساعات قليلة ، إلا انه لم يذكر أي سبب رسمي حتى الأن عن قيام الجاني بإطلاق النار على الطبيب سوى بعض التصريحات التي تفيد بان هذا الطبيب قد قام بتوليد زوجة الجاني داخل المستفى مما دعى الجاني السعودي إلى إطلاق النار عليه بدافع غيرته على زوجته .

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