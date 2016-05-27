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العثور علي شخص مشنوق داخل ملاهي الفنان يحيي الفخراني

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العثور علي شخص مشنوق داخل ملاهي الفنان يحيي الفخراني العثور علي شخص مشنوق داخل ملاهي الفنان يحيي الفخراني

الفنان يحيي الفخراني

كتب: هاني صابر
> يفاجأ جمهور دراما رمضان ومتابعي مسلسل«ونوس»خلال شهر رمضان  المقبل ، بجريمة قتل تقع داخل الملاهي التي يمتلكها النجم يحيي الفخراني خلال الاحداث الدرامية التي يشهدها المسلسل .

ويكتشفها الفخراني  خلال تجوله داخل الملاهي ، حيث يفاجأ بوجود شخص مشنوق علي أحد الألعاب الموجودة  في الملاهي ، لتتصاعد الأحداث الدرامية تشويقًا وإثارة .

وكانت الجهة المنتجة ، قد لجأت الي تأجير إحدي الملاهي  الموجودة  في منطقة الجديدة ، لتصوير هذه المشاهد التي تحملها الأحداث الدرامية للعمل .

مسلسل«ونوس»، بطولة يحيي الفخراني ونبيل الحلفاوي ومحمد شاهين وحنان مطاوع وهالة صدقي ومحمد الكيلاني ، ومن تأليف عبد الرحيم كمال ، ومن إخراج شادي الفخراني .

 

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