أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - استمرار سير التحقيقات لكشف هوية الجناة في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
صحة الإسكندرية: خروج 21 حالة من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية بعد شفائهم -
«التربية النوعية» بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا لـ«إعداد المعلم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

لماذا يجب عليك شرب كوب واحد من الماء على الأقل قبل الذهاب إلى السرير للنوم

  • الصحة
  • 60
Google+ Print
لماذا يجب عليك شرب كوب واحد من الماء على الأقل قبل الذهاب إلى السرير للنوم لماذا يجب عليك شرب كوب واحد من الماء على الأقل قبل الذهاب إلى السرير للنوم

من المعروف أن الماء الذي هو شريان الحياة يمثل الجزء والنسبة الأكبر في جسم الإنسان على الإطلاق ، وتمثل باقي المكونات داخل الجسم النسبة الباقية وهي الأقل ، والإكثار من شرب الماء خلال اليوم له الكثير من الفوائد الصحية لجسمك ولعقلك أيضا ، فلن تتخيل كمية الفوائد التي قد تحصل عليها عندما تواظب على شرب كميات كافية من الماء خلال يومك ، وأيضا عندما تعرف السبب الذي يجعلك تواظب على شرب كوب واحد على الأقل يوميا من الماء قبل الذهاب إلى السرير .

هل تستقيظ في كثير من الأحيان وأنت تشعر بالتعب أو الضيق النفسي ؟ ! ، في الغالب هذا يكون بسبب نقص إفراز بعض الهرمونات داخل الجسم وهي تعمتد في الأساس على نشاط العقل ، فإذا كانت كمية الماء داخل جسمك قليلة أثناء النوم فتصبح في اليوم التالي بالتأكيد و أنت تشعر بالضيق النفسي أو عدم الراحة النفسية في بداية يومك مما يؤثر على نشاطك الطبيعي خلال بقية اليوم .

لا تقتصر فائدة شرب كوب واحد على الأقل من الماء قبل النوم عند هذا الحد ، فشرب كوب واحد من الماء قبل النوم يعمل على تنشيط كافة أجهزة جسمك أثناء النوم ويساعدك بشكل كبير على  الإستيقاظ مبكرا حيث عند إمتلاء المثانة بالماء الزائد تقوم بإرسال بعض الإشارات إلى المخ فيقوم المخ بإقاظك بشكل تلقائي وطبيعي ودون الحاجة إلى المنبهات الصناعية .

لذلك يجب عليك المواظبة على شرب كوب على الأقل من الماء قبل التوجه إلى السرير وذلك حيث تساعدك على تنشيط كافة أجهزة جسمك ومساعدتك على الإستيقاظ مبكرا ، بالإضافة إلى مساعدتك على تحسين مزاجك النفسي أثناء الإستيقاظ مباشرة من النوم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

فوائد الترمس وتأثيره الرائع على جسم الإنسان والأمراض التى يقى منها

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا

مشروبات خالية من الكافيين لتبريد الجسم في الطقس الحار

مشروبات خالية من الكافيين لتبريد الجسم في الطقس الحار