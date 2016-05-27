لماذا يجب عليك شرب كوب واحد من الماء على الأقل قبل الذهاب إلى السرير للنوم

من المعروف أن الماء الذي هو شريان الحياة يمثل الجزء والنسبة الأكبر في جسم الإنسان على الإطلاق ، وتمثل باقي المكونات داخل الجسم النسبة الباقية وهي الأقل ، والإكثار من شرب الماء خلال اليوم له الكثير من الفوائد الصحية لجسمك ولعقلك أيضا ، فلن تتخيل كمية الفوائد التي قد تحصل عليها عندما تواظب على شرب كميات كافية من الماء خلال يومك ، وأيضا عندما تعرف السبب الذي يجعلك تواظب على شرب كوب واحد على الأقل يوميا من الماء قبل الذهاب إلى السرير .

هل تستقيظ في كثير من الأحيان وأنت تشعر بالتعب أو الضيق النفسي ؟ ! ، في الغالب هذا يكون بسبب نقص إفراز بعض الهرمونات داخل الجسم وهي تعمتد في الأساس على نشاط العقل ، فإذا كانت كمية الماء داخل جسمك قليلة أثناء النوم فتصبح في اليوم التالي بالتأكيد و أنت تشعر بالضيق النفسي أو عدم الراحة النفسية في بداية يومك مما يؤثر على نشاطك الطبيعي خلال بقية اليوم .

لا تقتصر فائدة شرب كوب واحد على الأقل من الماء قبل النوم عند هذا الحد ، فشرب كوب واحد من الماء قبل النوم يعمل على تنشيط كافة أجهزة جسمك أثناء النوم ويساعدك بشكل كبير على الإستيقاظ مبكرا حيث عند إمتلاء المثانة بالماء الزائد تقوم بإرسال بعض الإشارات إلى المخ فيقوم المخ بإقاظك بشكل تلقائي وطبيعي ودون الحاجة إلى المنبهات الصناعية .

لذلك يجب عليك المواظبة على شرب كوب على الأقل من الماء قبل التوجه إلى السرير وذلك حيث تساعدك على تنشيط كافة أجهزة جسمك ومساعدتك على الإستيقاظ مبكرا ، بالإضافة إلى مساعدتك على تحسين مزاجك النفسي أثناء الإستيقاظ مباشرة من النوم .

شبكةعيونالإخبارية

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