ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن فى قضايا مخدرات بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن من بينها المؤبد فى قضايا مخدرات، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا بأسيوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من إدارة المباحث يفيد ضبط "ج.ف.أ" فران، ومقيم ببنى سميع دائرة مركز أبوتيج، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز ملوى بتهمة مخدرات، و"أ.ح.ح" عامل، ومقيم بدائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز القوصية بتهمة مخدرات.
كما تم ضبط "م.م.ك"عامل، مقيم بدائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز القوصية بتهمة مخدرات، و"ي.م.س" عامل، ومقيم بدائرة مركز منفلوط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية مركز منفلوط "مخدرات" ، و"ا.ع.م" عامل، ومقيم بدائرة قسم أول هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قسم أول اتجار مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.