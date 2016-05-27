ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن فى قضايا مخدرات بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من القبض على 5 هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن من بينها المؤبد فى قضايا مخدرات، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون من الهاربين والمطلوبين على ذمة قضايا بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من إدارة المباحث يفيد ضبط "ج.ف.أ" فران، ومقيم ببنى سميع دائرة مركز أبوتيج، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز ملوى بتهمة مخدرات، و"أ.ح.ح" عامل، ومقيم بدائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز القوصية بتهمة مخدرات.

كما تم ضبط "م.م.ك"عامل، مقيم بدائرة مركز القوصية المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مركز القوصية بتهمة مخدرات، و"ي.م.س" عامل، ومقيم بدائرة مركز منفلوط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية مركز منفلوط "مخدرات" ، و"ا.ع.م" عامل، ومقيم بدائرة قسم أول هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قسم أول اتجار مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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