نهائي_الأبطال ــ بالأرقام .. على ريال مدريد أن يحذر من توريس في النهائيات

توريس دائما ما يتم اتهامه بأنه يضيع العديد من الفرص السهلة وبشكل مكرر ولكن هذا لم يكن الحال دائما بالنسبة للمهاجم الإسباني الذي سيظهر خلال أقل من 48 ساعة على مسرح نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

بنظرة سريعه على ما حققه فرناندو توريس في مشواره التاريخي تجد أن "النينو" حقق 8 كؤوس في تاريخه مع منتخب إسبانيا ونادي تشيلسي بجانب كأس دوري الدرجه الثانيه الإسباني مع أتليتكو ولم يحرز أي لقب مع ليفربول الإنجليزي.

وصلت الفرق التي لعب لها فرناندو توريس إلى 13 مباراة نهائيه في البطولات المختلفه وشارك فرناندو توريس في 11 من هذه المباريات أحرز خلالهم 7 أهداف تسببت 5 أهداف منها في فوز فريقه بالبطولات سواء مع منتخب أسبانيا أو تشيلسي.

تبدأ قصة النهائيات مع فرناندو توريس من عام 2001 في بطولة اليورو تحت 17 عام التي فازت بها إسبانيا على حساب منتخب فرنسا بهدف فرناندو توريس الوحيد، وتكرر الموقف عام 2002 وفازت إسبانيا ببطولة اليورو تحت 19 عام وفازت بها إسبانيا أيضا على منتخب ألمانيا وبهدف توريس الوحيد مرة أخرى.

ولم يختلف الأمر كثيرا بعد تصعيد النينو إلى منتخب إسبانيا للكبار حيث توجت إسبانيا باليورو مرتين، الأولى عام 2008 بهدف وحيد لتوريس في النهائي على حساب منتخب ألمانيا، وعام 2012 على حساب إيطاليا بأربع أهداف مقابل لا شئ وشارك توريس في النهائي كبديل وأحرز هدف وصنع أخر يومها.

ليكون فرناندو توريس سببا أساسيا في تتويج إسبانيا بأربع بطولات يورو في الأعمار المختلفة.

وعلى صعيد الأندية لم تأت الفرصة لتوريس للمشاركة بأي نهائي سوى بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي قادما من ليفربول منذ انتقال توريس إلى تشيلسي شارك الإسباني في 5 نهائيات من أصل 6 وصل إليهم البلوز وأحرز في ثلاث نهائيات منهم.

حيث بدأت سلسلة أهداف توريس النهائية مع تشيلسي من مباراة الدرع الخيري الإنجليزي 2012 أمام مانشستر سيتي ورغم خسارة تشيلسي بثلاثة أهداف كان توريس قد أحرز الهدف الأول لفريقه وفي نفس العام توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعدما تغلب على بنفيكا بهدفين مقابل هدف وكان توريس هو من افتتح

أهداف المباراة النهائية لتشيلسي، وخلال تلك الفترة توج تشيلسي بكأس الإتحاد ودوري أبطال أوروبا ولكن بدون مشاركة فرناندو توريس.

وخلال أخر مشاركه له مع تشيلسي في النهائيات خسر تشيلسي أمام بايرن ميونيخ بنهائي كأس السوبر الأوروبي 2013 وأثبت توريس تواجده بهدف أول في مرمى البايرن.