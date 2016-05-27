رسميا.. برشلونة يحتفظ ببوسكيتس خمس سنوات

(إفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم عن تمديد عقد لاعب ارتكازه سرخيو بوسكيتس خمسة مواسم إضافية، مع وجود شرط جزائي لفسخ العقد بقيمة 200 مليون يورو.

ويتضمن العقد خيارا للتمديد موسمين آخرين حتى 2023 ، وهو أمر يعتمد على عدد المباريات التي سيخوضها اللاعب (27 عاما) مع البرسا خلال المواسم الخمسة.

وكان بوسكيتس، الذي ولد في برشلونة عام 1988 ، قد استهل مسيرته مع الفريق الأول للبرسا وهو في العشرين من عمره تحت قيادة بيب جوارديولا، قادما من فريق برشلونة (ب)، ومنذ ذلك الحين بات لاعبا أساسيا في تشكيلة كافة المدربين اللاحقين.

ومن المقرر أن يوقع بوسكيتس على عقد التمديد خلال الأيام المقبلة قبل انضمام اللاعب إلى معسكر منتخب إسبانيا استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الأرووبية "يورو 2016" التي ستنطلق الشهر المقبل بفرنسا.

وسيجعل العقد الجديد بوسكيتس بين لاعبي البرسا الأعلى راتبا بعد ثلاثي الهجوم اللاتيني ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز والقائد أندريس إنيستا.

وامتدت مفاوضات تجديد العقد منذ بداية الموسم الكروي الحالي ولكن تم تكثيفها خلال الأيام الماضية.

ويعد هذا ثامن موسم لبوسكيتس مع الفريق الأول للبرسا، وقد خاض معه الموسم الحالي 53 مباراة رسمية وتوج معه بـ23 لقبا: 6 في الليجا و3 في دوري الأبطال و4 في كأس الملك و3 في كأس السوبر الأوروبي و4 في كأس السوبر الإسباني و3 في مونديال الأندية.

ومع منتخب إسبانيا، توج بوسكيتس ببطولة كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012.