عودة الاستثنائي - هل تنتهي أكاديمية مانشستر يونايتد مع مورينيو؟

هل يكتب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الجديد نهاية أكاديمية النادي؟

فلسفة واستراتيجية المدرب البرتغالي تبث الخوف في هذا الشأن بعد إعلان يونايتد رسميا التعاقد معه لمدة 3 مواسم.

المدرب السابق لويس فان جال خلال عامين دفع بعدد من اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة، منهم من أثبت نفسه ومنه من استسلم للضغوط واختفى سريعا.

فهل تنتهي الأكاديمية؟

"فان جال اضطر للدفع باللاعبين الشباب، هو لم يختر ذلك، الإصابات أجبرته على إشراك عدد منهم" ريني ميولينستين مساعد السير أليكس فيرجسون السابق في مانشستر يونايتد.

أشرك فان جال في عامين مع مانشستر يونايتد 13 لاعبا، بدأ في أغسطس 2014 بجيسي لينجارد ثم تايلر بلاكيت وأندرياس بيريرا وريس جيمس وسايدي يانكو وبادي ماكنير وتوم ثورب وكاميرون بورثويك جاكسون ودونالد لاف وجو ريلي وماركوس راشفورد وجيمس وير وتيموثي فوسو مينساه.

لم يستمر من هؤلاء الشباب سوى جيسي لينجارد وبادي ماكنير وجاكسون وراشفورد ومينساه، أي أن المحصلة النهائية 4 لاعبين على الأقل يتواجدون على دكة البدلاء من أصل 13 شابا تم إشراكهم خلال موسمين.

مورينيو تشيلسي

أشرك جوزيه مورينيو 13 شابا في فترتيه مع تشيلسي، بدأها بستيفن وات ثم ليني بيدجيلي وأنتوني جرانت وجيمي سميث وبن سهر ومايكل وودز وسام هوتشينسون في فترته الأولى، ثم لويس باكر وجون سويفت ودومينيك سولانكي وأندرياس كريستينسين وروبن لوفتس تشيك وبريتراند تراوري.

لم يستمر منهم سوى سولانكي ولوفتس تشيك وتراوري أي 3 يتواجدون على الأقل على دكة بدلاء تشيلسي الآن.

ماذا عن الأكاديمية؟

تمتلك أكاديمية يونايتد حاليا عدد من الأسماء التي قد تحدث الفارق أو تسد العجز في حالة الإصابات مثل في خط الدفاع دونالد لاف وريجان بول وفي الوسط جو روثويل وجيمس وير وجو رايلي. الفكرة في أن أخر موهبة حقيقية خرجت من أكاديمية مانشستر يونايتد كانت داني ويلبك ورحل إلى أرسنال وقبله كان بول سكولز.

أكاديمية مانشستر يونايتد في حد ذاتها بحاجة للكثير من التطوير، فحتى عدنان يانوزاي لم يقدم ما يشفع لموهبته واستسلم للضغوط من حوله وعاد سريعا خاسرا من تجربة بروسيا دورتموند.

حسب إحصائية أجرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن مورينيو يشرك لاعبا شابا جديدا كل 24.5 مباراة وبالتحديد حينما يضمن لقبا ما، في المقابل مانشستر يونايتد مع لويس فان جال أشرك لاعبا شابا كل 6.6 مباراة بسبب كثرة الإصابات.