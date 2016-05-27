نهائي_الأبطال - توريس: أمامنا فرصة لتغيير التاريخ

(إفي): قال فرناندو توريس مهاجم أتليتكو مدريد إن فريقه أمامه فرصه لتغيير التاريخ إذا تمكن غدا من الفوز على ريال مدريد والتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وصرح توريس في مؤتمر صحفي بمدينة ميلانو الإيطالية حيث تقام غدا مباراة النهائي "إنها المباراة الأكثر أهمية وخصوصية وجمالا في مشواري. أي شيء يمكن أن أحققه في النادي الذي أشجعه من سن الخامسة سيكون مختلفا عن أي شيء فزت به في نادي آخر أو في المنتخب. الأمر مختلف".

وأضاف "ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم. نتمنى أن نغير التاريخ، إنها فرصة لكتابة صفحة في التاريخ لم يكتبها أحد من قبل" في الروخيبلانكوس.

وعن المجهود الذي بذله الفريق لبلوغ النهائي قال:"هذا يعني كل شيء بالنسبة لي. من الرائع أن أحظى بفرصة تحقيق هذا الحلم. هذا أكثر مما يمكن أن يتخيله أي شخص. أشكر (المدرب دييجو) سيميوني لأنه سمح بعودتي، فقد كافحت كثيرا حتى أصل لهذا المكان وأسجل أهدافا مجددا ولأكون مهما للفريق وألعب مباراة حياتي وهي مباراة غد".