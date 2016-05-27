عودة الاستثنائي - تقرير في الجول.. قائمة اغتيالات مورينيو

"لا تنعتوني بالمغرور.. ولكن أظن إني استثنائي".. لم نسمع هذا التصريح عندما قدم مانشستر يونايتد مدربه جوزيه مورينيو لوسائل الإعلام في عودته الثالثة إلى إنجلترا.

يعود مورينيو هذه المرة إلى إنجلترا مكسورا مهزوما بعد أن خرج مفصولا من تشيلسي قبل أعياد الميلاد. يعود محملا بمشاعر عدة قد يكون أكبرها الانتقام.

اعتبره قاتلا مأجورا عاد لإنجلترا من أجل الانتقام لكرامته التي بعثرها موسم كارثي مع زرق لندن، فمن يكون على قائمة اغتيالات الاستثنائي؟

لاعبو تشيلسي

25 مباراة. 9 انتصارات. 4 تعادلات. 12 هزيمة. تشيلسي مع مورينيو.

27 مباراة. 10 انتصارات. 11 تعادل. 6 هزائم. تشيلسي مع هيدينك.

هل خان لاعبو تشيلسي مورينيو؟ أداء بعض اللاعبين مثل سيسك فابريجاس وبرانيسلاف إيفانوفيتش قد يقترح تلك الفكرة، لكن لا إثبات على هذا الكلام بالتأكيد، ولكن مورينيو قد يود الانتقام من اللاعبين اللذين كانوا السبب في خسارته لوظيفته.

كلاوديو رانييري

"رانييري قضى 5 أعوام في إنجلترا ومازال يعاني ليقول صباح الخير ومساء الخير"، كانت هذه إحدى العبارات التي أطلقها مورينيو في وجه الإيطالي العجوز عندما كان الاستثنائي في إنتر ميلان ورانييري في روما.

وكما قالت كوكب الشرق أم كلثوم - دارت الأيام - وتعلم رانييري أن يقول صباح الخير ومساء الخير، بل وفاز بالدوري الإنجليزي أيضا بينما مورينيو عاطل في منزله.

هنأ مورينيو رانييري على معجزة ليستر، ولكن المشاعر القديمة لا تغيرها تهنئة، والانتقام بالطبع طبق يفضل أن يقدم باردا.

بيب جوارديولا

وكأن الدوري الإنجليزي في حاجة إلى مزيد من الدراما. مورينيو عائد للانتقام، أنطونيو كونتي في محاولة لتكرار المعجزات الإيطالية في إنجلترا مدعوما بتكتل يقوده رانييري ويتذيله والتر ماتزاري في واتفورد، يورجن كلوب في ليفربول يحاول إيقاظ عملاق نائم.

ومن أجل إشعال حرب عالمية في 38 جولة، يأتي جوارديولا محاولا احتلال إنجلترا من الجانب الأزرق لمدينة مانشستر.

عدو لدود سيقتسم مانشستر مع مورينيو. 16 مباراة جمعت جوارديولا بمورينيو، فاز الكتالوني في 8 مباريات وانتصر البرتغالي 3 مرات فقط بينما تعادلا خمس مرات.

جوارديولا بالتأكيد على قائمة اغتيالات مورينيو، وهذه المرة هو في أراضي يحفظها الإستثنائي ويستكشفها جوارديولا.

أرسين فينجر

لم يهزم مورينيو أبدا على يد فينجر، اللهم إلا مرة واحدة جائت بقذيفة مدفعية من أليكس تشامبرلين منحت أرسنال لقب الدرع الخيرية في الموسم المنقضي.

فينجر كان مسؤولا عن بداية موسم حزين لمورينيو على هامش صراعات – لم تكن لفظية فقط – بين الثنائي.

مورينيو قد يريد اغتيال فينجر على سبيل التسلية فقط، إلا إذا قرر البروفيسور أن يكون منافسا حقيقيا الموسم المقبل.

يورجن كلوب

خمس مرات التقى فيها يورجن كلوب بجوزيه مورينيو، وفاز الألماني 3 مرات أخرها كان في الدور الأول من الموسم الحالي، 3-1 لليفربول على تشيلسي.

انتقام مورينيو من كلوب قد لا يتعلق بالنتائج المباشرة فقط، بل بكون "الرجل العادي" سرق أضواء الكاميرات وأسئلة الصحفيين وجدل المشجعين من الرجل الاستثنائي.

الصحافة

قد لا ينتقم، لكن الحرب ستستمر مع الصحافة بكل تأكيد بمزيد من الدراما هذه المرة.