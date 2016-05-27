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أطباء بلا حدود: 100 ألف سورى عالقون على حدود تركيا لتقدم داعش بريف حلب

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أطباء بلا حدود: 100 ألف سورى عالقون على حدود تركيا لتقدم داعش بريف حلب أطباء بلا حدود: 100 ألف سورى عالقون على حدود تركيا لتقدم داعش بريف حلب
حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة من أن نحو مائة ألف مدنى فى سوريا عالقون بين الحدود التركية ومناطق الاشتباك بين الفصائل المقاتلة وتنظيم داعش، الذى أحرز تقدما فى ريف حلب الشمالى.

وأبدت المنظمة - فى بيان أوردته قناة (العربية) - قلقها الشديد إزاء مصير ما يقدر بمائة ألف شخص عالقين بين الحدود التركية وخطوط الجبهات بين تنظيم داعش والفصائل المعارضة فى ريف حلب الشمالى.

من جهتها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن عدد العالقين قرب الحدود التركية قد يصل إلى 165 ألف سورى،وكان مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبدالرحمن أعلن أن التنظيم استطاع السيطرة على خمس قرى كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى تقدم هو الأبرز للمتطرفين فى ريف حلب منذ عام 2014".

وأضاف أنه بذلك تمكن التنظيم بهذا التقدم من "قطع طرق الإمداد الواصلة بين مدينة إعزاز ومدينة مارع" ثانى أكبر المعاقل المتبقية للفصائل فى محافظة حلب بعد إعزاز.
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مصر 365

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