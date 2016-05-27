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وكالة سانا: مقتل 50 مسلحا من تنظيم "جبهة النصرة" شمال مدينة حماة

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وكالة سانا: مقتل 50 مسلحا من تنظيم "جبهة النصرة" شمال مدينة حماة وكالة سانا: مقتل 50 مسلحا من تنظيم "جبهة النصرة" شمال مدينة حماة
أكد مصدر عسكرى سورى مقتل 50 مسلحا على الأقل من تنظيم "جبهة النصرة" فى محيط قرية (معان) شمال مدينة حماة بنحو 23 كم.

ونقلت وكالة الانباء السورية الحكومية (سانا) عن المصدر قوله إن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة اشتبكت فجر اليوم مع مجموعات من مسلحى تنظيم جبهة النصرة، هاجمت نقاطا عسكرية فى محيط قرية “معان” من اتجاه (عطشان - تل سكيك - أم حارتين).

وأضاف المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بالكامل ومقتل أكثر من 50 مسلحا من التنظيم وتدمير 9 آليات، بينها عربتان مصفحتان مزودتان برشاشات ثقيلة.
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