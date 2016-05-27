مؤتمر "طب الأطفال": 50% من أطفال مصر يعانون من "الأنيميا"

صرح الدكتور وائل بحبح، أستاذ طب الأطفال ومقرر المؤتمر الدولى الرابع لجمعية أطباء أطفال المنوفية، بأن 50% من الأطفال فى مصر يعانون من نقص الحديد والأنيميا.

وأشار "بحبح" إلى أن المؤتمر يناقش فى يومه الثانى تشخيص وعلاج الأنيميا فى الأطفال وكيفية الوقاية منها والأدوية المناسبة لعلاج أنيميا نقص الحديد، بالإضافة إلى أهمية فيتامين D فى غذاء الأطفال وتعويض نقصه عن طريق الأدوية المناسبة واستعراض الأدوية المناسبة لإمداد جسم الأطفال بهذا الفيتامين المهم لسلامة العظام وصحة الطفل وأهم الأبحاث العالمية فى هذا المجال.

من جانبه قال الدكتور محمد زنون أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر إنه تم استعراض اليوم الجديد فى العلاج الجراحى لأمراض القلب فى الأطفال وكيفية التشخيص والعلاج المبكر لأمراض القلب.

وأشار "زنون" إلى أن هناك تصورا خاطئا عن أمراض الحساسية التى تصيب الأطفال وارتباطها بالأطعمة والمشروبات التى يتم تناولها.

وكشف "زنون" خلال المؤتمر عن علاج مشاكل التغذية بالألبان الصناعية وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة وعلاج القىء المتكرر فى الأطفال الرضع وحديثى الولادة ومتى يحتاج إلى علاج عند وجود مشاكل فى الجهاز الهضمى أو الحساسية من الألبان.

وجاءت تصريحات الدكتور وائل بحبح أستاذ طب الأطفال، والدكتور محمد زنون، أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر، خلال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الرابع لجمعية طب أطفال المنوفية الذى عقد بفندق توليب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور حمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال عميد الكلية وبالتعاون مع 41 شركة أدوية.

الجمعية المصرية: 9% من المصريين يحملون مرض أنيميا البحر المتوسط

>

فى اليوم العالمى للثلاسيميا.. 15% من الأطفال فى مصر يعانون من أنيميا البحر المتوسط و50% من نقص الحديد.. باحث فى أمراض الدم: الجانب الوراثى سبب انتشار أنيميا البحر المتوسط.. وتأخير البلوغ أهم أعراضها