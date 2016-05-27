حبس 5 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهم تشكيلا عصابيا، بالاشتراك مع متهم آخر هارب، لسرقة الشقق السكنية بمدينة الفيوم.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، بسرقة مساكن بأحياء المسلة والجون والشط والسلخانة بمدينة الفيوم، تم تشكيل فريق بحث نجح فى كشف هوية التشكيل العصابى الذى يقف وراء هذه الحوادث، وتبين أنه يتكون من "إسلام . ك" 20 سنة نجار وشهرته "الأسود"، "مصطفى . ج" 28 سنة حداد وشهرته "سمكة"، "يوسف. م" 17 سنة نجار وشهرته "كراتة"، "أيمن . م" 25 سنة عاطل، والذين تم ضبطهم ويجرى ملاحقة شريكهم "مصطفى . م" 32 سنة مسجل خطر من أبشواى، واعترفوا بارتكاب عدة سرقات محرر عنها بلاغات، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر 4155 / 2016 إدارى قسم شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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