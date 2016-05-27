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"كيدهن عظيم".. سائق توك توك يتهم زوجته وحماته بـ"فقع عينه"

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"كيدهن عظيم".. سائق توك توك يتهم زوجته وحماته بـ"فقع عينه" "كيدهن عظيم".. سائق توك توك يتهم زوجته وحماته بـ"فقع عينه"
اتهم سائق توك توك، بميت غمر، اليوم الجمعة، زوجته وحماته بفقع عينه، والاعتداء عليه بالضرب.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث قسم ميت غمر، بوصول فوزى مصطفى أحمد 30 عاما، سائق توك توك، ومقيم ببندر ميت غمر، إلى المستشفى العام، مصابا بعدة إصابات خطيرة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابته بجروح قطعية بالفخد وجرح نافذ بالصدر، وانفجار فى العين اليمنى، وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وبسؤال المجنى عليه، اتهم زوجته وحماته، بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة حديدية، نتيجة خلافات بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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