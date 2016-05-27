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ضبط مدرس أصاب شقيقيه بسكين فى مشاجرة للخلاف على ميراث فى القليوبية

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ضبط مدرس أصاب شقيقيه بسكين فى مشاجرة للخلاف على ميراث فى القليوبية ضبط مدرس أصاب شقيقيه بسكين فى مشاجرة للخلاف على ميراث فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مدرس أصاب شقيقيه بسكين فى مشاجرة للخلاف على ميراث فى القليوبية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، بورود بلاغ لمركز بنها بوجود مشاجرة ومصابين بناحية دملو - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها مشاجرة بين طرف أول "خالد بهى الدين" 48 سنة مدرس مقيم دملو غير مصاب، وطرف ثانى شقيقه "عبده بهى الدين" 37 سنة مدرس مقيم ذات الناحية، مصابا بجرح طعنى نافذ من الجهة اليسرى من الصدر وآخر طعنى بالذراع الأيسر وجرح قطعى بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وحجزه للعلاج، وشقيقه "ياسر بهى الدين" 41 سنة مدرس مقيم ذات الناحية، مصابا بجرح طعنى بالجهة اليسرى من الصدر وآخر غير نافذ بالصدر وجرح طعنى بالساعد الأيسر وآخر قطعى بالإلية، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وحجزه للعلاج.

وجاء الحادث بعد مشادة كلامية بينهم لمحاولة الأول الاستيلاء على منزل إرث لهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على شقيقيه بسكين محدثا إصابتهما، بسؤال أفراد الطرف الثانى أيدا ذلك واتهما الأول بالتعدى عليهما محدثا إصابتهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم أفراد الطرف الثانى بالاستيلاء على المنزل دون إعطائه حقه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13453 جنح مركز بنها لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.

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