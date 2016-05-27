مباحث المرور بسوهاج تضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ عامين فى مدينة نصر

تمكن ضباط وحدة مباحث المرور بسوهاج، بإشراف العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور، من ضبط سيارة ماركة مرسيدس بيضاء اللون، تحمل رقم 10890 ملاكى الإسكندرية قيادة أشرف .ع . أ . ع 47 سائق، ومقيم بناحية بلصفوره دائرة مركز سوهاج.

وبالاستعلام عن أرقام اللوحات المثبتة على السيارة عن طريق جهاز "ب دى أية " الخاص بالإدارة العامة للمرور، لم يستدل لها على أية بيانات مسجلة، وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج أفادت بأن تلك السيارة تحمل شاسيه رقم 603780 وموتور رقم 125256/ 10، وبالاستعلام برقمى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة عن طريق جهاز الحاسب الآلى لمصلحة الأمن العام، تبين أنها تحمل رقم 513 ب د ج ومبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 40622 جنح قسم أول مدينة نصر " القاهرة " بتاريخ 29/8/2014 عن بلاغ نزيه . س .خ . ا .

وبمواجهة قائد السيارة بما أسفر عنه الفحص أقر بشرائها من خالد . س . ف س، مقيم بنجع الغرقان دائرة مركز دار السلام، بمبلغ " 45.000" جنيه - تم التحفظ على السيارة بإدارة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة المرور سوهاج.

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