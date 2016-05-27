مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا رافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام والعميد محمد السروجى – مأمور قسم أول طنطا وضباط مباحث المرور والمرافق".

ونبه مدير الأمن على الخدمات المعينة لتأمين منطقة المسجد الأحمدى بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى واستمع لمشاكل المواطنين، ووجه برفع كل الأكشاك المخالفة والإشغالات المتواجدة على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم والتنسيق مع محافظ الغربية للعمل على غلق المحلات والأكشاك، التى تشغل الطريق العام وغير الملتزمة برفع الإشغالات من على الأرصفة التى تعوق حركة سير المشاة والمواطنين، وكذا رفع جميع السيارات المخالفة والانتظار الخاطئ لتسيير الحركة المرورية.

وطالب مدير الأمن مأمورى المراكز والأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية المهمة والشرطية، والتنبيه على الخدمات المعينة عليها بشدة اليقظة وتوخى الحيطة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وتطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

وشدد مدير أمن الغربية على الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كل الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات والعمل على رفع كافة "الانتظار الخاطئ" وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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