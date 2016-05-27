بالصور.. إتمام الصلح بين عائلتين بقرية بنى رافع فى أسيوط

تمكنت لجنة فض المنازعات من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة.

وتمكنت اللجنة من الصلح بين عائلتى الزرق وجاد الحق، على خلفية مقتل شخص يدعى حسن سيد على من عائلة جاد الحق، عن طريق الخطأ فى الاشتباكات التى وقعت بين عائلتى الربايعة والزرق لخلافات على الجيرة، ونجحت جهود لجنة فض المنازعات، من إتمام الصلح بينهما، بحضور ا?لاف من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وحضر الجلسة أحمد شوقى رئيس مركز ومدينة منفلوط، واللواء عبد الرحمن شحاتة مساعد مدير الأمن لشمال أسيوط، والعميد مصطفى سالم وكيل فرع البحث لفرع الشمال، والمقدم خالد شريت رئيس وحدة مباحث منفلوط، والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، وحلمى أبو ركبة عضو مجلس النواب، والدكتور حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب السابق.

وتشكلت لجنة فض المنازعات ببيت العائلة بمركز منفلوط برئاسة الحاج رفعت الشلح وعضوية كل من حامد على بابا، والعمدة ناصر فخرى، والحاج على الشيخ، والدكتور عامر نادى.

وتم الصلح بالحلف على كتاب الله من أفراد عائلة الزرق على أنهم لم يقصدوا قتل حسن حسين، لكن الإصابة كانت عن طريق الخطأ، وقبل أفراد عائلة جاد الحق هذا الحلف، وأعلنوا أمام الحضور العفو والتسامح.

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